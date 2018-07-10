Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika... Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme

    Son dakika... Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme

    AA
    10.07.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:

    Hatay'da kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde, silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı. İlk bulgulara göre küçük çocuğun kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Kahreden iki acı haber peş peşe geldiKahreden iki acı haber peş peşe geldi

    Ayakta duramadılar...Ayakta duramadılar...

    Etiketler: Ufuk tatar , kayıp çocuk , HATAY
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri