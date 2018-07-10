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Son dakika... Türkiye'yi yasa boğan olayda yeni gelişme
AA
10.07.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:
Hatay'da kaybolduktan 8 gün sonra cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın otopsisinde, silah veya delici alet yaralanması izine rastlanmadı. İlk bulgulara göre küçük çocuğun kafatasında parçalı kırıklar tespit edildi.
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