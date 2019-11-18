Son dakika... Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme... Yöneticilik görevlerinden alındılar
Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.
Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin diğer çocukların velileri tarafından ‘yuhalandığı’ iddiasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettiş görevlendirmişti.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.
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