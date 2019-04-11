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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.04.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olayda savcılıktan flaş adım

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Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu olayda savcılıktan flaş adım

Ankara Batıkent'te 16 sokak köpeğini zehirleyerek telef ettikleri öne sürülen 3 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine savcılık itiraz etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliğince, Batıkent semtinde sokak köpeklerinin zehirlenerek öldürüldükleri iddialarını soruşturmak üzere oluşturulan ekibin çalışmaları sonucu gözaltına alınan L.Ö, M.D. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, "sahipli hayvanı öldürme" suçundan tutuklanmaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlıları "adli kontrol hükümleri" uygulayarak serbest bıraktı. Bunun üzerine, soruşturmayı yürüten savcı, sulh ceza hakimliğinin bu kararına itiraz etti.

ŞÜPHELİ İFADELERİ

Köpekleri zehirledikleri iddia edilen şüphelilerden A.G, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Dükkanımda köpek beslerim. Arkadaşımdan köpeğim için kemik istedim. Kemikler çok olduğu için sokak hayvanlarına verdim. Geçmişim araştırıldığında köpeklere iyi baktığım, onları beslediğim anlaşılacaktır." iddiasında bulundu.

Şüpheli L.Ö. de hayvansever olduğunu öne sürerek, suçlamaların asılsız olduğunu savundu.

Benzer bir savunma yapan şüpheli M.D. ise köpeklerin zehirlenmesine neden olduğu ileri sürülen kemikleri, şüpheli A.G'ye verdiğini ifade ederek, "Bunlar zehirli değildi. Suçsuzum, serbest bırakılmayı istiyorum." dedi.

Ankara'da, önceki gece Batıkent semtindeki Turgut Özal Mahallesi'ne minibüsle gelen kişilerin bıraktıkları tavuk etinden yiyen 16 sokak köpeği telef olmuş, bazıları da veteriner kliniğinde tedavi altına alınmıştı. 

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