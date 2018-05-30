Dövizde dalgalanma sorusuna ilginç cevap: Arasında bazı Müslüman ülkeler de var

A Haber kanalında konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:

F-35’ler zamanında teslim edilecek. Uçağı verdim yazılımı yok diye bir şey yok.

Biz 10 yıldır hava savunma sistemlerini müttefiklerimizden almak istedik. Karşılayamadıkları için alternatiflerini araştırdık.

Bizim ihtiyacımız varsa başka müttefiklerimizden ya da başka ülkelerden almak için girişimde bulunuruz. Bize en uygun şartlarda hangi ülke teklik ederse onlarla anlaşırız ama ben böyle bir noktaya geleceğimizi zannetmiyorum. Rusya’da seçenek olabilir başka bir ülke de seçenek olabilir. NATO üyesi başka bir ülke de olabilir.

S-400’ler konusunda ABD’de de kongreden karar çıkmadan önce biz Rusya ile anlaşmayı imzalamıştık. Bırakın ki imzalamadık, bir ülkenin ben istersem başka ülkeden alırsın, istemezsem alamazsın diye dayatması mümkün değil. ABD’de bağımsız bir ülke Türkiye’de bağımsız bir ülke. Ben büyük ülkeyim sana baskı yaparım yaklaşımı doğru olmaz. Biz de bunu kabul etmeyiz.

MÜMBİÇ'TEKİ GELİŞMELER

ABD ile başlayan mutabakat haritası Mümbiç ile başlayan bir yol haritası ama Mümbiç ile sınırlı değil. YPG çekildikten sonraki kısmı, YPG nereye gidecek, ne olacak bunlar tabii hepimizin kafasındaki sorular. YPG çekildikten sonra orayı o şehirdeki insanlar yönetecek. Güvenliği de o şehirdeki insanlar sağlayacak. Buna kim karar verecek ABD ve Türkiye karar verecek. Kriter ne nüfus. Diyelim ki yüzde 90 Araplar ise güvenlik ve yönetim de yüzde 90 Araplar’dan oluşacak. Bu niçin önemli, Suriye’nin sınır güvenliği ve toprak bütünlüğü için önemli.

Ön mutabakatta, yol haritasında bunların hepsi takvime bağlı, somut bir şekilde belirtilmiştir. Yol haritası iki ülke dışişleri bakanları tarafından onaylanmadan kamuoyuna açıklamama kararı aldık. Olur da bazen bir virgülden ötürü görüşme tıkanabilir. Mutabakat biter bitmez uygulama safhasına geçeceğiz. Aylar diyebileceğimiz bir takvime bağlı. Uygulandığı zaman Suriye’nin diğer bölgeleri için de umut olacak.

Yaz sonuna kadar bu eylem planı uygulanabilir. Türk ve ABD askerleri beraber nezaret edecekler çekilmeye. İstihbaratımız da içinde olacak. YPG tabii çoğu yeri yaktı yıktı. İnsani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılabilmesi için başta ABD olmak üzere BM ve diğer ülkelerle işbirliği içindeyiz.

SUUDİ ARABİSTAN - YPG İLİŞKİSİ İDDİASI

Çıkan haberlere göre değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bir Suudi yetkilinin ağzından duymak gerekir. Ama bu doğru olmaz. YPG en çok zulmü Araplara yapıyor Suriye’de.

Sayın Başbakanımız pazartesi günü Büyükelçimiz Serdar Kılıç’ı kabul etti ve istişarelerde bulundular. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız zannederim kabul edecekler. Biz büyükelçimizi çekmedik, istişarelerde bulunduk. Benim ziyaretimden önce de büyükelçimizi göndereceğiz.

MUHARREM İNCE’ NİN ‘ABD’LİLER BENİ ARADI’ İDDİASI

Siyaset ciddi bir iştir. Ana muhaleffette isen en an biz iktidar kadar ciddiyet hissetmesi lazım. ‘Beni bir Amerikalı aradı’, böyle bir ciddiyetsizlik olabilir mi? Kim aradı, nereden aradı? Sayın İnce’nin bu söylemi ciddiyet ve inandırıcılıktan uzak, samimiyetsiz. Söyledikleri de doğru değil çünkü işin içinde biz de varız. Adalet Bakanlığımızın hazırladığı iddianameler, raporlar ne varsa biz bunları ABD’li kurumlara ilettik. ABD’den iade talebimiz hukuka uygun ve somuttur. Delilleri de somuttur. Dolayısıyla hukuka uygun yapılmadı demek saçmalıktır. Ben o zaman şunu sorarım neden CHP’nin seçim bildirgesinde bir kelime bile FETÖ yok? Herhalde o zaman FETÖ’den biri aramış.

MERKEL'İN SÖZLERİ

Sayın Merkel’in ‘seçimden sonra Sayın Cumhurbaşkanını bekliyoruz’ demesi son derece normaldir.

DÖVİZDEKİ DALGALANMANIN ARDINDA KİMLER, HANGİ ÜLKELER VAR

Elbette zamanı geldiği zaman bunları açıklarız. Kredi kuruluşlarına bakın notları nasıl düşürüyorlar? 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olduktan sonra Türkiye’yi ekonomi ile nasıl yıkabiliriz çalışmaları başladı. Fakat biz aldığımız tedbirlerle ekonomimizin bu saldırılardan en az hasarla kurtulmasını sağladık. Bu işin içinde ülkeler de var, finans kuruluşları da var, faiz lobisi de var. Ülkeler arasında bazı Müslüman ülkeler de var. Ben burada ülke ismi vermeyeceğim ama genel bir çerçeve çiziyorum.

ABD ile ilişkileri normalleştirmeye çalışıyoruz. Normalleşme için de ABD’nin hatalarından geri adım atması gerek. Mümbiç’te, FETÖ’nün iadesi konusunda. Bazı başka konular da var. Bunların geldiği noktada halkımız İncirlik, Kürecik kapatılsın diyor. Bu yol haritası ile birlikte bunları düzeltirsek sorun olmaz ama ilişkilerden umut kesilince Türkiye gücünü ortaya koyar. Şimdi ilişkilerin düzeltilmeye çalışıldığı bir dönemde nasıl düzelir bunları konuşmamız lazım.

HAMAS’IN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Bu bir ateşkes ve bunu olumlu buluyoruz. Ama bu sadece bazı şeylerin başlangıcı için olumlu. Kudüs’ün statüsünü yok sayma, Filistin ve Gazze’nin haklarını gasp etmeye devam ederse bunun bir anlamı yok. Biz İsrail’den de elçimizi kesin olarak çekmedik. Yarın İsrail hatalarından dönerse bazı adımlar atılabilir.

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