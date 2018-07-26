Son dakika: Türkiye'den Trump'a çok sert tepki
ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye “yaptırım” tehdidine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter’dan yanıt verdi. Çavuşoğlu, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz” dedi. Çavuşoğlu yaptığı ikinci açıklamada da "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine Twitter hesabından yanıt verdi. Çavuşoğlu, “Kimse Türkiye’ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz. Hukukun üstünlüğü istisnasız herkes için geçerlidir” paylaşımında bulundu.
Çavuşoğlu yaptığı ikinci açıklamada da "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir. dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da, şunları söyledi:
“Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez. Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi’nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır. ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz.”
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