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    Son dakika: Türkiye'den sert tepki

    Hürriyet Haber
    02.04.2018 - 19:45 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı Yunanistan tarafından yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler nedeniyle sert tepki gösterdi. Açıklamada "Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz" denildi.

    Dışişleri'nin açıklaması şu şekilde:

    "Sınırımızı yasadışı geçtikleri için ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün (1 Nisan) yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadeler, Yunan makamlarının ülkemize karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koymaktadır. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz.

    Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir."

     

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