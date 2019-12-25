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25.12.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Son dakika.. Türkiye'den önemli hazırlık: İadesi için gayretimiz söz konusu

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "(Hablemitoğlu cinayeti) Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı hakkında, "Zanlının Türkiye'ye iadesi konusunda bir gayretimiz söz konusu." dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

AYM’NİN KANAL İSTANBUL KARARI

Bu konuda yasamanın yapmış olduğu tasarrufa karşı AYM iptal başvurusun reddetmiştir.

Bu anlamdan bu şekilde projenin yapılmasına karşı bir engelin olmadığı yönünde bir karar vermiştir.

OSMAN KAVALA’NIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI

Yürütülen bir kovuşturma ile ilgili benim bir yorum yapmam doğru olmaz.

ANKARA’DA RÜŞVET İDDİALARI

Yargıya intikal eden bir konuda söz söylemem doğru olmaz. Muhatapları da bu konunu esasen biz değiliz. Bu kon yargıya intikal etmiştir. Biz cübbe giymeyelim bırakalım hakim savcılar yargı kararlarını versin

Karakutunun gözlerine bakarak sordum: Necip Hablemitoğlu’nu sen mi öldürdün
Karakutunun gözlerine bakarak sordum: Necip Hablemitoğlu’nu sen mi öldürdün?
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