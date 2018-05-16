Son dakika... Türkiye'den ikinci adım... O da gönderiliyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başkonsolos Sfari'nin İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarından sonra yaşanan gelişmeler üzerine bir süreliğine ülkesine dönmesi talep edildi.



Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu'nun dün İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine Türkiye’ye dönmesinin istendiği bildirilmişti.



İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Kudüs'teki Başkonsolosu Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, kendisinden istişarelerde bulunmak üzere bir süreliğine ülkesine dönmesi istendi." ifadesi kullanılmıştı.



ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararından sonra İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik katliamında 62 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi yaralandı.



Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem ile Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı istişareler için Türkiye'ye çağırdı. Dışişleri Bakanlığı ayrıca İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'in bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağını kendisine bildirdi.

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

Gazze’de İsrail katliamının ardından İsrail ve ABD’deki büyükelçilerini istişare için Ankara’ya çağıran Türkiye, İsrail ile ilişkilerinde dün yeni bir adım atmıştı. İsrail’in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak bir süre ülkesine dönmesi istenmişti.



İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamı, Ankara-Londra hattında uluslararası camiayı da kapsayan yoğun bir trafik yaşanmasına neden oldu. Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere ilgili bürokratlarla peş peşe görüşmeler yaptılar. Türkiye’nin atacağı ve attığı adımları ele aldılar. İlk adım istişareler için Türkiye’nin İsrail ve ABD’deki büyükelçilerinin çağrılması oldu.

TEPKİ ÇEKEN MESAJ

Toplantılarda İsrail’in Ankara Büyükelçisi’nin ülkesine gönderilmesi de değerlendirildi. Bu arada Büyükelçi Eitan Naeh’in Twitter’dan paylaştığı mesaj da tepkileri arttırdı. Türkiye, İsrail’in büyükelçisine “Ülkene dön” demeye karar verdi. Üst düzey bir kaynak, “Gitmesi lazım, çünkü kalırsa burada olaylar tırmanabilir, burada bulunmasından millet tahrik olur” ifadesini kullandı.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise bakanlığa çağırılan Naeh’e, “Bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı” belirtildi. Aralık 2016’dan beri Türkiye’de bulunan Naeh’in kısa sürede ülkesine dönmesi bekleniyor.

İSRAİL'DEN KARŞI HAMLE

Ankara’nın kararının ardından İsrail de Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Hüsnü Gürcan Türkoğlu’nu Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak, “bir süre için istişarelerde bulunmak üzere” Türkiye’ye dönmesini istedi.