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    Son dakika... Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Afrin'e geri dönüşleri engelleyen YPG/PKK'nin kendisidir" dedi.

    ABD'den gelen Afrin ile ilgili açıklama hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Afrin'e geri dönüşleri engelleyen YPG/PKK'nin kendisidir" dedi. Aksoy ayrıca teröristlerin döşediği patlayıcıların geri dönüşleri zorlaştırdığını aktardı.

    Etiketler: türkiye , son dakika , gündem
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