Son dakika... Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

ABD'den gelen Afrin ile ilgili açıklama hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Afrin'e geri dönüşleri engelleyen YPG/PKK'nin kendisidir" dedi. Aksoy ayrıca teröristlerin döşediği patlayıcıların geri dönüşleri zorlaştırdığını aktardı.