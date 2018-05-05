Son dakika... Türkiye'den ABD'ye Afrin yanıtı

ABD'den gelen Afrin ile ilgili açıklama hakkında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Afrin'e geri dönüşleri engelleyen YPG/PKK'nin kendisidir" dedi. Aksoy ayrıca teröristlerin döşediği patlayıcıların geri dönüşleri zorlaştırdığını aktardı.
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