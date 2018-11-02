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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HANDE FIRAT
02.11.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

SON DAKİKA… Türkiye ve ABD’den karşılıklı çok önemli karar

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
SON DAKİKA… Türkiye ve ABD’den karşılıklı çok önemli karar

Türkiye ve ABD’den anlaşmalı olarak eş zamanlı yapılan açıklamalarla karşılıklı bakanlara yönelik yaptırım kararları kaldırıldı. Yaptırımların kaldırılacağı mesajı Rahip Brunson’ın yargılanmasının tamamlanıp ülkesine dönmesinden sonra verilmişti. Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin açıklamanın bugün eş zamanlı olarak yapılmasına ise dünkü ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesinde karar verildi.

Rahip Brunson’ın yargılanması sürecinde ABD bir dizi yaptırımı uygulayacağını duyurmuş, Ağustos ayının başında da ABD Hazine Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün ABD’deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuştu. Kararda ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem yapması yasaklanmıştı.

Türkiye’den tepki ile karşılanan karara aynı şekilde yaptırımla karşılık verilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Ağustos ayında ABD’nin ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke ile ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’un Türkiye’deki mal varlıklarının dondurulduğunu söylemişti.

Rahip Brunson’ın yargılama sürecinin tamamlanması ve ülkesine dönmesinin ardından iki ülke ilişkileri normalleşme sürecine girdi.

Karşılıklı açıklamaların yanı sıra süreçte ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez telefonda görüştü. İki ülkeden yapılan açıklamalarda yaptırımların kaldırılacağı mesajı da verilmişti.

Son olarak 29 Ekim Pazartesi günü ABD yaptırımları kaldıracağını Türkiye’ye iletti. Dün de ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefon görüşmesine özel olarak bu konu ele alındı.

Açıklamaların Türkiye saati ile saat 16.30’da iki ülke tarafından eş zamanlı yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda ABD Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül hakkındaki, Türkiye ise Zinke ve Sessions hakkındaki yaptırım kararlarını kaldırdı. Kaynaklar, iki ülke arasında normalleşme sürecinde başka bazı adımların da gündemde olduğu bilgisini verdi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan; Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki mal varlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır" dedi.

Hande FIRAT
Hande FIRAT
hfirat@hurriyet.com.tr
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