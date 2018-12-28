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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.12.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye tarihinde bir ilk! Gümrükte yakalandı

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekipleri'nce İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu yakalaması olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen tır, İpsala Gümrük Sahasına geldi. Yapılan kontrollerde tırın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı. Yasal yükle dolu olan tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait soya fasulyesi yüklü yeni bir tır daha gümrüklü sahaya geldi.

152 çuval içerisinde tam 1 ton 524 kilogram

Şoförlüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci tır, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde X-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

Piyasa değeri 40 milyon TL

Söz konusu yakalama Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirlendi. Tespit üzerine yapılan değerlendirmede; tamamen yasal yükle yüklü ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, ilk aracın işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci aracın arkadan gönderildiği anlaşıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Savcılık makamının talimatları uyarınca, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin İstanbul ve yurt dışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi’nden de takip edildi. Olayla ilgili yapılan operasyonda tır şoförü ve şebekenin İstanbul’daki elemanları da dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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