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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ/ANKARA
12.03.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye ile Rusya’dan Tel Rıfat’ta kritik hazırlık! Görüşmeler sürüyor…

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Son dakika: Türkiye ile Rusya’dan Tel Rıfat’ta kritik hazırlık! Görüşmeler sürüyor…

Türkiye, İdlib’in ardından Tel Rıfat bölgesinde de Rusya ile ortak devriye planlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, terör örgütü PKK’nın Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırılarının ardından güvenliğin sağlanması için Rusya ile birlikte ortak devriye çalışmasının planlandığını, bu konuda görüşmelerin sürdüğünü açıklarken "İdlib’te Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir" ifadelerini konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Temmuz'dan beri 15 bin 621 personel ihraç edildi, 6486 kişinin soruşturması sürüyor.

FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON

Hazırlık tamamlandı, yeri zamanı geldiğinde gerekli adımlar atılacak. Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte.

S-400 AÇIKLAMASI

Temmuz ayında teslimi, ekim sonu itibariyle kurulması planlanıyor. Bir aksaklık yok.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ

Çalışmalar sürüyor. Nisan ayında Meclis gündemine gelmesi ön görülmektedir.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (12.03.2019)
daha fazla video için
Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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