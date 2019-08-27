Son dakika... S-400'de ikinci sevkiyat başladı... Parçaları taşıyan uçak Ankara'da
Türkiye'nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’nin ikinci filosunu taşıyan Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait 'İlyuşin 76' tipi dev kargo uçağı Ankara'da...
Kargo uçağı Ankara Kahramankazan’da bulunan Mürted Hava Üssü’ne iniş yaptı. S 400’lerin ilk filosunun Türkiye’ye intikali 12 Temmuz’da başlamış 13 gün sürdükten sonra 25 Temmuz’da sona ermişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S 400’lerin ikinci bölümünün sevkiyatının bugün başlayacağını dün Erzincan’da açıklamıştı.
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