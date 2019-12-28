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AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 15:49,Son Güncelleme:/

Son dakika! Türkiye harekete geçti... Kararı Sağlık Bakanı duyurdu...

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Son dakika! Türkiye harekete geçti... Kararı Sağlık Bakanı duyurdu...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi ekipten oluşan 20 personeli Mogadişu'ya göndereceklerini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Somali'deki saldırıyı lanetlediğini belirten Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personelimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.  

Somalide bombalı saldırı: Onlarca ölü var
Somali'de bombalı saldırı: Onlarca ölü var
Somali'de bombalı saldırı
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