Son dakika! Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Mesrob Mutafyan'ın 10 yıldır hastanelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Şirinoğlu, "Bugün 12.45'te bir kalp krizi sonucu maalesef aramızdan ayrılmıştır. Değerli bir insanımızdı. Vatanına, milletine düşkündü, fakat patrik olduktan kısa bir süre sonra maalesef bu rahatsızlığa yakalandı. Hastanemiz elinden geleni yaptı ama maalesef kurtaramadık kendisini" şeklinde konuştu.
Mutafyan'ın dünyada sevilen bir dini lider olduğunu vurgulayan Şirinoğlu, "Çok kültürlü biriydi. Böyle bir insan bir daha zor gelir kanaatindeyim" diye konuştu.
Şirinoğlu Mesrob Mutafyan'ın cenazesinin önümüzdeki günlerde son yolcuğuna uğurlanacağını söyledi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan’ın vefatı nedeniyle Patrikvekili Başpiskopos Aram Ateşyan’ı arayarak taziyelerini iletti.
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