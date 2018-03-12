Son dakika... Türkiye Almanya Büyükelçisi'ne nota verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de 4 saat süren Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, özetle şunları söyledi:

“(Jet faciası) Olayın duyulduğu andan itibaren Başbakanlık’ta bir kriz merkezi oluşturuldu. Elimizdeki verilere göre kazanın kesin nedeni şu anda belli değil. Değişik tahminler değerlendirmeler var. Bunların net sonucu kara kutunun incelenmesinden ve diğer verilerin değerlendirilmesinden sonra ortaya çıkacaktır.

DAVULLA ZURNAYLA GİTMEYİZ

(Zeytin Dalı Harekatı) Bu harekat kapsamında bugüne kadar PKK, KCK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3 bin 381 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 175’i köy 37’si kritik nokta olmak üzere 212 bölge kontrol altına alınmıştır. Afrin’in yakın çevresindeki kritik kesimlerin tamamı kontrol altına alınmıştır. Yakında Afrin merkezi de teröristlerden temizlenecek ve bölge halkı teröristlerin baskısından kurtarılmış olacaktır. Kontrol altına alınan toplam alan bin 102 kilometrekarelik alanı kapsamaktadır. Bölgenin yarıdan fazlası kontrol altına alınmıştır. Irak’ta da terörle mücadele devam etmektedir. Irak Hükümeti ile yapılan görüşmeler olumlu geçmiştir. Irak Hükümeti de terör örgütüne karşı Türkiye ile beraber bir anlayış birliğine varmışlardır. Bu çerçevede terörle mücadele Irak tarafında da kararlı şekilde devam edecektir. Ancak bir harekat olursa ne zaman olacak o harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse buradan bir takvim vermemi beklemesin. Davulla zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiğimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar.

ALMANYA’YA NOTA VERİLDİ

Almanya’da maalesef son zamanlarda artarak Türklerin yoğun yaşadığı yerlerde bizzat şahıslarına dönük çok ciddi saldırılar söz konusudur. Biz bu saldırılardan büyük bir endişe duyuyoruz. Büyük bir riskle karşı karşıyayız. Bugün Dışişleri Bakanlığımız, Almanya’nın Ankara Büyükelçisini Dışişlerine çağırdı. Kendisine bu saldırılar konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Elden de Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne bir nota verilmiştir. Türkiye olup bitenlerin yakından takipçisi olmaya devam edecektir.

SÖZE DEĞİL İCRAATA BAKARIZ

(ABD ile Münbiç mutabakatı) Türkiye’nin tutumu çok nettir. Münbiç’te PKK’lı, PYD’li YPG’li DEAŞ’lı hiçbir teröristi Türkiye istememektedir. SDG şemsiyesi kılıfı altına gizlenerek de açık bir şekilde bölgede terör unsurlarının barındırılmasını istememektedir. Biz bunu çok net şekilde muhataplarımıza ilettik. Eğer burada bir anlayış birliği sağlanamazsa Türkiye buradaki teröristleri Afrin’dekileri nasıl temizlediyse aynı usul ve yöntemle temizlemekte kararlıdır. Bunu çok net şekilde ifade etmek isteriz. Bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Türkiye, ABD’nin Suriye konusunda bundan sonra sözlerinden ziyade icraatlarına bakacaktır. Aramızda bir güven bunalımı olduğu, ciddi sorunların olduğu çok açıktır. Bu güven bunalımını azaltmanın ve ortadan kaldırmanın yolu Türkiye’ye verilmiş sözlerin tutulmasından geçmektedir. O da ‘tutacağız’ demekten değil bunun adımını arazide bizzat atmaktan geçmektedir. Biz arazideki adımlara bakarak kararlarımızı oluşturacağız. (Üçlü Zirve) Rusya-Türkiye-İran Üçlü Zirve toplantısı 4 Nisan’da İstanbul’da yapılacak, Ayrıca 3 Nisan’da Türkiye ile Rusya arasında bir Stratejik İş Konseyi Toplantısı yapılacak.”

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