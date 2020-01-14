Son dakika… Tunceli’de günlerdir aranan Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! Odasında bu mektup bulundu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmadaki bilgilere göre kendisinden 10 gündür haber alınamayan, kurumlar ve vatandaşın yoğun çabaları ile araştırılan Gülistan Doku’ya ait intihar mektubu olduğu değerlendirilen bir not odasında bulundu.



Gülistan’ın intihar ettiği değerlendirilen yerde de polis dalgıçları tarafından ait bazı notlar ve isminin bulunduğu bir reçete ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu. Gülistan’ın bulunması için yapılan aramalar nöbetleşe gece gündüz devam ediyor. Tunceli Valisi, Tunceli Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı da vatandaşların da desteğiyle yürütülen aramalara nezaret ediyor.

KUZENİ: ‘NOT ÖNCEDEN ŞAKA İÇİN YAZILMIŞ’

Bölgedeki aramalara katılan Gülistan Doku’nun kuzeni Osman Filiz bu metinle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kağıtta ‘Arkadaşlar ben çıkıyorum, odamı temiz tutun. Ölürsem odamı kirli görmesinler. Ne kadar pis bir kızmış demesinler’ yazıyordu. Böyle yazmış ve imzasını atmış. Üzerinde tarih yoktu. Bu notu bulunca arkadaşlarını çağırdık. Bu sırada Gülistan’ın ablası da ‘İntihar etmiş’ diye ağlamaya başladı. Ama Gülistan’ın arkadaşları gelince bu nota güldüler. ‘Bu bir sene önce yazılmış bir not’ dediler. Şaka amaçlı yazılmış bu not. Yazılar da zor okunuyordu zaten. Kağıt buruş buruştu. Yurda polisler geldiğinde bu notu zabıtla polise teslim ettik.”