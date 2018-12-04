TSK'dan son dakika açıklaması: 5 terörist...
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan son açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK'dan gelen açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan, Gara ve Metina bölgelerine 03-04 Aralık 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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