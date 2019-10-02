Son dakika | TSK ve MİT'ten ortak operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Mİlli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün gerçekleştiren hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu.' denildi.
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