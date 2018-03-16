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    Son dakika... TSK, PKK'yı vurdu... Çok sayıda terörist öldürüldü

    AA
    16.03.2018 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine yönelik devam eden hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi. TSK operasyondan fotoğraflar paylaştı.

    Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü Piyade Tümeni Komutanlığınca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi.     

    Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.     

    Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.     

    Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. 

    Son dakika... TSK, PKKyı vurdu... Çok sayıda terörist öldürüldü


    Son dakika... TSK, PKKyı vurdu... Çok sayıda terörist öldürüldü


    Son dakika... TSK, PKKyı vurdu... Çok sayıda terörist öldürüldü

     

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    Etiketler: TSK , pkk , operasyon , gündem
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