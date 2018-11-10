Son dakika: TSK duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 15 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, saldırı hazırlığındaki 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Irak kuzeyi Gara, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine 09 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 15 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.' açıklamasında bulundu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle