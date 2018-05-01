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    Son dakika... Kırmızı bültenle aranıyordu! Sağ yakalandı…

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 15:22 | Son Güncelleme:

    TSK’dan gelen son dakika açıklamasında "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

    Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği hava destekli operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Gri' listesinde aranan PKK'lı 'Adil' kod adlı Muhdi Başçı (28) öldürüldü, 1 terörist de sağ yakalandı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıkalamada, yakalanan teröristin de arananlar listesinde kırmızı bültenle aranan 'Malik' kod adlı Osman Özonal olduğu belirtildi. TSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Siirt-Eruh’da önceki gün icra edilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin kırmızı bülten ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal olduğu tespit edilmiştir. Teröristle beraber 2 AK 47 piyade tüfeği ile buna ait mermiler, iki el bombası ve muhtelif malzeme ele geçirilmiştir."

     

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    Etiketler: son dakika , gündem
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