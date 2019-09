Son dakika: Trump'tan ABD Hazine Bakanlığı'na 'İran' talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından İran'a yönelik yaptırımların arttırılması talimatını verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" ifadesini kullandı.

Trump bu adımıyla ilgili daha fazla detay vermedi fakat ABD'li yetkililer hafta sonu Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine gerçekleşen saldırılardan dolayı İran'ı suçluyordu.





I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!