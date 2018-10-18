Son dakika... Trump: Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor
ABD Başkanı Donald Trump'tan flaş bir açıklama daha geldi. Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yapan Trump, "Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor. Bunun sonuçları ağır olacak.' ifadelerini kullandı.
HABERİ:ABD Başkanı Donald Trump, "Öyle görünüyor ki Cemal Kaşıkçı öldürüldü. Bu çok kötü bir durum soruşturmanın sonuçlarını bekliyorum. Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, bunun sonuçları ağır olacak" dedi.
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