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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - AA
01.06.2019 - 10:43, Son Güncelleme:

Son dakika: Trafiğe çıkacaklar dikkat... Durma noktasına geldi

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RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle TEM yolu Kocaeli kesiminde ulaşım durma noktasına geldi. Derince ile İzmit'te araçlar adım adım ilerlerken, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu.

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  • Anadolu Otoyolunda araç yoğunluğu
  • Anadolu Otoyolunda araç yoğunluğu
  • Anadolu Otoyolunda araç yoğunluğu
  • Anadolu Otoyolunda araç yoğunluğu
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Dün akşam saatlerinde TEM yolu Kocaeli kesimi Ankara yönünde başlayan araç yoğunluğu, saatler ilerledikçe daha da arttı. Bu sabah saatlerinden itibaren TEM'in Derince ve İzmit kesimlerinde trafik durma noktasına geldi. Gültepe Tüneli ve Bekirdere Rampası'nda ulaşımın 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçlar 20-30 kilometre hızla giderken, bazen dura kalka ilerleyebildi.

TEM yolu Ankara yönünün yanı sıra D-100 Karayolu Ankara yönü ve Gölcük-Yalova arasındaki yolda da yoğunluk yaşandı.

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