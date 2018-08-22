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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
AA
22.08.2018 - 12:34, Son Güncelleme:

Son dakika... Trabzon'u sağanak vurdu, yol kapandı

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Trabzon'da şiddetli yağış sebebiyle yaşanan heyelanda Akçaabat-Düzköy karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerdeki binaların giriş ve zemin katlarını su bastı.

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  • Trabzonda şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı
  • Trabzonda şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı
  • Trabzonda şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı
  • Trabzonda şiddetli yağış ve heyelandan yol kapandı
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Şehir merkezi ve ilçelerde etkili olan şiddetli yağış yüzünden Akçaabat-Düzköy karayolunun Alsancak mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçlardan yola akan toprak birikintisi ve kaya parçaları dolayısıyla yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları, belediye ve ilgili kurumların ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kentteki yağış dolayısıyla bazı binaların giriş ve zemin katlarını da su bastı.

Ekiplerce söz konusu binalara dolan suların tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Son dakika... Trabzonu sağanak vurdu, yol kapandı

METEOROLOJİ'DEN TRABZON, RİZE VE ARTVİN İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağnağın, akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (35-65 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

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