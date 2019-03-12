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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

Son dakika... Trabzon'da üniversite kampüsünde yangın

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Trabzon'da Avrasya Üniversitesi'nin Yomra'daki kampüsünde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı binada, derste olan üniversite öğrencileri ve çalışanların yangın alarmı butonuna basılarak tahliyesinin sağlandığı yangında, can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangının kontrol altına alındığı belirtilirken bir anda binanın başka tarafında alevler yükselince kısa süreli panik yaşandı.

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  • Trabzonda Avrasya Üniversitesinde yangın
  • Trabzonda Avrasya Üniversitesinde yangın
  • Trabzonda Avrasya Üniversitesinde yangın
  • Trabzonda Avrasya Üniversitesinde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yomra ilçesi, Sancak Mahallesi, Hükümet Caddesi'nde yer alan Avrasya Üniversitesi'nin kantin ve mutfak bölümünde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda yalıtım kaplı olan yerleşke binasının dış cephesini sardı. Yangın sırasında derste olan öğrenciler, akademisyenler ve çalışanlar yangın butonuna basılıp alarm verilmesiyle tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Öğrencilerin korku ve panik yaşadığı yangında, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaptı. Büyük çapta hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları sürerken binanın başka bir bölümünde alevler yükselince panik yaşandı. 

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:
''Saat 09.00 civarında mutfak kısmından çıktığı tahmin edilen bir yangın meydana gelmiştir. Dış kaplamadan ötürü de yangın kaplamıştır. Ama çok şükür can kaybımız, yaralanma söz konusu değildir. öğrencilerimiz ile çalışan personelimiz tamamen tahliye edilmiştir. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda o bölgeyi iptal edip, diğer kısımlarda eğitim-öğretime devam edeceğiz. Yanan bölümler kullanılamaz halde.''

VALİ USTAOĞLU: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangının sabah saatlerinde Avrasya Üniversitesi, Erdoğan Bayraktar Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde çıktığını, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hızlıca tahliye edildiğini belirterek, "Yangında herhangi bir yaralanma ve bir dumandan etkilenen olmadı. Öğrenciler, akademisyenler hızlıca tahliye dildi. Ekiplerimiz müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı" dedi.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürerken, AFAD ve Kızılay ekipleri ise, tedbir amaçlı yerleşke bölgesinde bekletiliyor.

Son dakika... Trabzonda üniversite kampüsünde yangın

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