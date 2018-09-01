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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon) (DHA)
01.09.2018 - 07:06, Son Güncelleme:

Son dakika... Trabzon’da sel ve heyelan! Yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı

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Son dakika... Trabzon’da sel ve heyelan! Yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı

TRABZON'da dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sel ve heyelana neden oldu. Of ve Sürmene ilçelerinde sel ve heyelan nedeniyle bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı, taşkın sonucu evlerde mahsur kalan 5 kişi ise kurtarıldı.

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  • Trabzon’da sel ve heyelan
  • Trabzon’da sel ve heyelan
  • Trabzon’da sel ve heyelan
  • Trabzon’da sel ve heyelan
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, özellikle Of ve Sürmene ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İki ilçede aşırı yağış nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi.

Of ilçesi Yazlık, Ağaçbaşı, İrfanlı ve Dumlusu mahallelerinde heyelan sonucu yollar ulaşıma kapandı. Yazlık ve İrfanlı mahallelerinde taşkın sonucu 5 kişi ise evlerinde mahsur kaldı. Çevredekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye AFAD ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Kapalı köy ve mahalle yollarının ulaşıma açılması ile mahsur kalanlar, evlerinden alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

OF BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBIMIZ YOK

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, sağanak yağışların ilçede etkili olduğunu açıkladı. Sarıalioğlu, "Yazlık ve İrfanlı Mahallesi’nde mahsur kalan vatandaşlarımız vardı. Onlara ulaştık. Can kaybımız yok. Ancak sel ve heyelanlar nedeniyle maddi hasarlarımız var. Bu hasarlar devletimizin altından kalkamayacağı büyüklükte değil. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız" dedi.

İLÇEDE SULARIN TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlçede bazı evlerin giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için iş makineleri ve vidanjörlerle çalışma başlatıldı. İlçede evlerini su basan vatandaşlar da suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Bazı apartman sakinleri de evlerinin girişine koydukları kum torbalarıyla set oluşturup su baskınlarına karşın önlem aldı.

Son dakika... Trabzon’da sel ve heyelan Yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı
TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne ait 20 iş makinesi ve 20 vidanjörün sevk edildiği ilçede, evlerin bodrum ve giriş katlarına dolan suyun tahliyesi için başlattığı çalışmalar gece boyu sürdü. İlçede yağışın etkili olmasıyla, tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı. Yaklaşık 3 saattir elektrik kesintisinin yaşandığı ilçeye çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve AFAD ekibi de sevk edildi. Ekipler, olası bir ihbara karşın ilçede hazır bekletilirken, etkisini kaybeden yağışın Doğu ilçelerine doğru kayabileceğini belirtti.

Son dakika... Trabzon’da sel ve heyelan Yollar kapandı, mahsur kalanlar kurtarıldı
''ŞU AN YAĞIŞ YOK, YENİ YAĞIŞ DA BEKLENMİYOR''

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, can kaybı olmadığı selin ardından ilçede yeni bir yağış beklenmediğini bildirdi. Sarıalioğlu, "Çok ciddi bir yağış oldu. Şu anda bütün ekiplerimizle sahadayız. Yağmur Rize’den sonra en çok bizim bölgemize yağmakta. Aslında biz bu durumlara alışkınız. Ama tedbiri elimizden bırakmıyoruz. Çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbir amaçlı ilçeye elektrik verilemiyor. Önümüzdeki saatlerde elektrik yeniden verilebilir. Evleri su bastı. Su tahliyesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Şu an yağış yok, yeni bir yağış da beklenmiyor. Ama her ne olursa olsun tedbirli olmamız gerekir" dedi.

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