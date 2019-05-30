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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 19:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

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Son dakika... Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını öngören torba teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

TRT ÇALIŞANLARINA YÖNELİK DİSİPLİN CEZALARI

Yasa, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor.

Buna göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek.

Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.
Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve yönetici kadrolarına atanamayacak.

Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, Genel Müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

MADEN KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. Destek tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.

Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla Devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı Devlet hakkı hesaplamalarında uygulanmayacak.

28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı verilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme yapılıyor. Yasayla Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçları, daha hızlı ve etkin tedariki için Savunma Sanayii Destekleme Fonundan karşılanabilecek.

BAHŞİLİ İLÇESİNİN ADI DEĞİŞTİ

Kırıkkale'nin "Bahşili" ilçesinin ismi, "Bahşılı" olarak değiştirilecek.

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