Son dakika... Tokat'ta cenaze dönüşü kaza: 7 ölü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.
Tokat Valisi Ozan Balcı, yaptığı açıklamada, Güvendik köyünden taziyeden dönenleri taşıyan otobüsün devrildiğini belirtti.
Balcı, "Bana gelen ilk bilgilere göre 2 ölü, 10 yaralımız var. Ekiplerimiz olay yerinde. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ben de olay yerine gidiyorum." dedi.
Valinin açıklamasından sonra hayatını kaybeden yolcu sayısı 7'ye yükseldi.
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