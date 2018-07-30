Son dakikaâ€¦ TKP/ML'nin kuryesi yakalandÄ±
Ä°stanbul TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, TKP/ML'nin kuryesi G.S.'yi 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±nda yakaladÄ±.
TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, TKP/ML'nin faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmada, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kuryesi olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde bilgilere ulaÅŸÄ±lan G.S'nin Ä°stanbul'dan ayrÄ±lacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik bilgi aldÄ±. G.S'nin Ä°stanbul'dan ayrÄ±lmak iÃ§in 25 Temmuz 2018 gÃ¼nÃ¼ 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±na gittiÄŸi belirlendi. Saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda otogarda dÃ¼zenlenen operasyonda G.S gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak sorgulanmak Ã¼zere Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. G.S'nin gizlendiÄŸi evde yapÄ±lan aramada, kÄ±rsal alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine gÃ¶nderildiÄŸi belirlenen mektup, Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin kÄ±rsal alanda giydikleri kÄ±yafetlerin yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan kumaÅŸ ve Ã¶rgÃ¼tsel dÃ¶kÃ¼man ele geÃ§ti. Emniyetteki sorgusunun ardÄ±ndan adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan G.S., "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§lamasÄ±yla tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.
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