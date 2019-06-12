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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGündem Son dakika! TIR, kamyon, minibüs... Feci kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
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AA
12.06.2019 - 05:48, Son Güncelleme:

Son dakika! TIR, kamyon, minibüs... Feci kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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Son dakika! TIR, kamyon, minibüs... Feci kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de TIR, kamyon ve minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

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  • Kırıkkalede feci kaza
  • Kırıkkalede feci kaza
  • Kırıkkalede feci kaza
  • Kırıkkalede feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 BVJ plakalı minibüs ve 38 EJ 763 plakalı kamyon ile Kenan Küçükkaya idaresindeki 55 ALT 07 plakalı TIR Kırıkkale-Ankara kara yolunun yüksek hızlı tren köprüsü inşaatının yapıldığı bölgede çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.  Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada ilk belirlemelere göre, minibüs içerisinde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazada TIR sürücüsü Küçükkaya, Emine ve Zeliha Nur, Yusuf Buğra ve Murat Gömeç, Yeşim, Dursun Ali ve Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra ve Yaren Damat, Kıymet Arslan, Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

 

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