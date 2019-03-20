Son dakika... TIR alev aldı, Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapandı
İzmir-Manisa arasında yeni açılan Sabuncubeli Tüneli, seyir halindeki bir TIR'ın alev alması nedeniyle trafiğe kapandı. Dumanlarla kaplanan tünele çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tüneldeki yangın, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
İzmir ile Manisa'yı bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
İzmir- Manisa yolunu birbirine bağlayan Sabuncubeli Tüneli'nden geçen bir TIR'da saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel, önlem amaçlı araç geçişine kapatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Araçta hasar oluştu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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