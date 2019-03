Son dakika... THY'den türbülans açıklaması

Türk Hava Yolları’na ait İstanbul - New York seferini yapan TK 001 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı inişine az bir süre kala türbülansa girdi .

Türbülansa giren uçağın saat 17:30 sıralarında JFK Havalimanı’na iniş yaptığı, 29 yolcu ve mürettebatın çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.

Türbülanstan dolayı yaralanan 4 kişi piste gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralı kabin görevlilerinden birinin bacağının kırıldığı, yaralanmaların geri kalanının kesik ve morluklar gibi ufak yaralanmalar olduğu belirtildi.



Liman İdaresi sözcüsü Steve Coleman, Türk Havayolları uçağının inişten 45 dakika önce aşırı türbülans yaşadığını, yaralanan dört kişinin Jamaika Tıp Merkezi ve Queens Hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını söyledi. Coleman, diğer küçük yaralanmaların havaalanı terminalinde tedavi edildiğini ve Türbülansa giren THY Uçağının saat 17:30’da JFK Uluslararası Havaalanına güvenli bir şekilde indiğini” söyledi.

THY'den açıklama

THY'den olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

TK 01 sefer sayılı İstanbul (IST) – New York (JFK) uçuşumuzu icra eden TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız, New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 326 yolcumuz ve 18 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş, durumdan etkilenen 28 yolcumuz ve 2 ekip aradaşımız kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.



Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır.



Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.

TK 12 sefer sayılı New York (JFK) - İstanbul (IST) uçuşu hakkında



New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalan, TC-JJG kuyruk kodlu uçağımızda gerçekleştirilen teknik incelemelerde herhangi bir aksaklık görülmemiştir. Uçağımız, TK12 sefer sayılı New York (JFK) – Istanbul (IST) seferimizi icra etmek üzere planlanan tarife saatinde havalanmıştır.