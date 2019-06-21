Son dakika… Tezcan Kızılelma’nın cezası belli oldu
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu sanık Deniz Hava Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'ya, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Pişmanlığın gözlenmemesi ve hafifletici nedenler oluşmadığı gerekçesiyle Kızılelma'nın cezasında indirim yapılmadı. Tezcan Kızılelma'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Kararın ardından duruşmaya ara verildi.
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