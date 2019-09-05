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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
05.09.2019 - 09:18, Son Güncelleme:

Son dakika: Teslim olan terörist tek tek anlattı

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Son dakika: Teslim olan terörist tek tek anlattı

Van'ın Çatak ilçesinde ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist, PKK'da örgüt içi işkence ve infazların başladığını, infaz edilmekten korkan teröristlerin de kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin ikna edilerek teslim olmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Çatak ilçesi kırsalında ailesi ve kendisiyle ikna çalışması yürütülen bir teröristin 2 Eylül'de Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısı'nda teslim olduğu kaydedildi.

Valilik açıklamasında, teröristle yapılan ilk mülakatta, son zamanlarda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı operasyonlar sonucunda sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren örgütün sözde başarısızlıklarının faturasını kendilerine yüklediğini dile getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teslim olan terörist, terör örgütü PKK/KCK'nın örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristler ile aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak, kendisi gibi güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını anlattı.

18 yaşından küçük çocukların çeşitli vaatlerle kandırılarak örgüte kazandırıldığını, daha sonra uyuşturucuya alıştırıldığını, taciz edildiklerini, sonra da eylemlerde ön saflarda kullanılarak ölüme itildiğini dile getirdi.

Terörist, teslim olduktan sonra devletten hiç beklemediği iyi muamele gördüğünü, sürecin her aşamasında güvenlik güçlerinin yanında olduğunu, devletin bu gerçek yüzünün bilinmesi halinde örgütte kimsenin kalmayacağını aktardı.

Teslim olmak isteyen örgüt mensuplarının vakit geçirmeksizin en yakın güvenlik kuvvetine müracaat etmeleri ya da telefon etme imkanı bulurlarsa 140/155/156 numaralarını aramalarının kendileri için tek kurtuluş olacağını ifade etti."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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