Teröristlerin mevzileri ilk kez görüntülendi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) düzenlenmesi beklenen harekat öncesi, Fırat’ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kenti kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan terör örgütüne ait mevzilerde, teröristler ilk kez görüldü. Ayrıca Mardin’in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Kamışlı kentinde PKK/YPG’li teröristlerin, Türkiye sınırına 100 metre mesafede kazdıkları hendeklerin yanına 5 çadır ve nöbetçi kulubesi diktiği görüldü.
Mevzilerin bulunduğu bölgede saat 14.00 sıralarında görülen, 2’si kadın 5 silahlı terörist, bir süre buradan Fırat’ın batı yakasını gözetledi. Teröristlerden birinin elindeki dürbünle Fırat’ın batısını izlediği görülürken, diğer teröristler ise kendi aralarında konuştuktan sonra yakındaki kulübe benzeri gözetleme noktasına girdi. Teröristlerin girdiği kulübenin sağında ve solunda ise bu sırada 2 teröristin silahlı olarak nöbet tutması dikkat çekti.
TERÖRİSTLER, NUSAYBİN’DE TÜRKİYE SINIRINA 100 METRE MESAFEDE 5 ÇADIR KURDU
Nusaybin’in hemen karşısında bulunan Suriye’nin Kamışlı kentinin batısında rejime bağlı askerlerin daha önce karakol olarak kullandığı binaya giren YPG’li teröristlerin, bina bitişiğinde daha önce kazdıkları hendeklerin yanına nöbetçi kulubesi ve arka kısmında ise 5 çadır kurduğu görüldü.
Teröristlerin bu çadırları karargah olarak kullandığı belirtilirken, Kamışlı kentinin en işlek caddesinde hareket halindeki bir TIR aracının üzerinde de zırhlı personel taşıyıcı ile bir kepçe bulunduğu görüldü.
Daha önce YPG teröristlerin kontrolünde petrol taşıyan tankerlerin de kente geri döndüğü gözlendi. Kamışlı kent merkezinde zaman patlama ve silah seslerinin duyulduğu görülürken, silah seslerinden sonra da ambulans hareketliliği yaşandığı gözlendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle