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    Son dakika... Teröristlerin korkulu rüyası Afrin'de... İlk görüntüler...

    AA
    01.03.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekâtı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor.

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    • JÖH ve PÖH operasyonlara başladı
    • JÖH ve PÖH operasyonlara başladı
    • JÖH ve PÖH operasyonlara başladı
    • JÖH ve PÖH operasyonlara başladı

    AFRİN'de terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı harekâtı sürüyor, Mehmetçik'in ilerleyişi devam ediyor. 

    Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen, teröristlerin korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri de Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya başladı.

     MESKÛN MAHALLERDE GÖREV YAPIYORLAR

    Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekât kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskûn mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.

    Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da teyakkuzda bekliyor.

    Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.

    AFRİN ŞEHİR MERKEZİNDE ÖNEMLİ GÖREV ÜSTLENECEKLER

    Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini belirtti.

    Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskûn mahal operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekâtın daha da hızlanacağını kaydetti.


    Son dakika... Teröristlerin korkulu rüyası Afrinde... İlk görüntüler...

    Etiketler: özel harekat , son dakika
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