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    Son dakika... Teröristlerin kampı, sığınağı böyle görüntülendi

    AA
    06.03.2018 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Bafilun Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile yer altı sığınağı, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi. Teröristler savaş uçaklarına karşı bu tüneller ve siperlere giriyordu.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Bafilun Dağındaki terör sığınakları görüntülendi
    • Bafilun Dağındaki terör sığınakları görüntülendi
    • Bafilun Dağındaki terör sığınakları görüntülendi
    • Bafilun Dağındaki terör sığınakları görüntülendi

    Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 Mart'ta teröristlerden temizlenen Bafilun Dağı'nda YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alanı AA ekibi görüntüledi.

    Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ve Darmık dağlarının paralelindeki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla tüneller, beton kuleler, siperler ve barınma alanları inşa ettikleri bölgeyi eğitim kampı olarak kullandıkları ortaya çıktı.

    Son dakika... Teröristlerin kampı, sığınağı böyle görüntülendi

    - Labirenti andıran yer altı sığınağı inşa etmişler

    Mehmetçik, harekat kapsamında savaş uçakları ve top atışlarıyla yerle bir edilen terör kampına 100 metre mesafede, tepenin batı yamacındaki ormanlık alanda 10 metre derinliğe kazılmış çok sayıda odası bulunan yer altı sığınağı tespit etti.

    Komandolar tarafından aranan ve labirenti andıran yer altı sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi ile buranın yapımında kullanılan gereçler bulundu.
    Yan uzantılarıyla yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip sığınağa elektrik hattı döşendiğinin tespit edildiğini belirten güvenlik kaynakları, özellikle hava bombardımanı ve top atışları yapıldığı sırada teröristlerin burada gizlendiğini söyledi.

    Son dakika... Teröristlerin kampı, sığınağı böyle görüntülendi

    YPG/PKK'lı teröristlerin Bafilun Dağı'nda çok sayıda uzun siper oluşturduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarının bu kampı uzun süredir kullandığını belirtti.

    Güvenlik kaynakları, bölgenin ele geçirilmesinin birliklerin ilerleyişini hızlandıracağını vurguladı.

    Son dakika... Teröristlerin kampı, sığınağı böyle görüntülendi

    Son dakika... Teröristlerin kampı, sığınağı böyle görüntülendi

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    Etiketler: Terör örgütü , tünel , sığınak , son dakika
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