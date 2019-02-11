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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)
11.02.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Son dakika: Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

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Son dakika: Jandarmadan PKK’nın kış üstlenmesine ağır darbe

İÇİŞLERİ Bakanlığı, jandarma tarafından 16 Aralık 2018 ve 5 Şubat 2019 tarihleri arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde düzenlenen 10 bin 659 operasyonda 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, eksi 30 dereceye varan soğuklar ve sert kış koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlar ile terör örgütünün kırsal alandaki kış üstlenmesini sekteye uğrattı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda 72 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda sığınak da imha edildi. Bu sığınaklardaki mühimmat ve yaşam malzemelerine ise el konuldu.

Jandarma Komando ve JÖH birliklerinin 7 gün 24 saat esasına göre yürüttükleri terörle mücadele çalışmaları kış boyunca da devam etti. Eksi 30 dereceye varan soğuklarda, yoğun kar yağışı altında ve sert kış koşullarına rağmen üst üste gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde PKK’nın kış yapılanmasına izin verilmedi. Jandarma Komanda ve JÖH birliklerince, 16 Aralık 2018-05 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon gerçekleştirildi.

Örgütün barınma alanlarına yönelik yürütülen operasyonlar; Şırnak’ın Cudi Dağı, Gabar, Besta, Kato- Jirka, Faraşin Altındağlar, Siirt’in Herekol, Ciraf, Mişare, Hakkari’nin Çukurca Kazan Vadisi, İkiyaka Dağları, Kavaklı ve Buzul Dağları, Mardin’in Ömeryan, Bagok, Kerboran, Batman’ın Mava, Zori, Habizbina, Diyarbakır’ın Şenyayla, Hedik, Görese Dağı, Tunceli’nin Kutu Deresi, Aliboğazı, Mercan(Munzur), Bingöl’ün, Ortaçanak, Kızılağaç, Sağgöze, Bitlis’in Sehi, Manivan, Anadere, Kars’ın Çemçe-Madur, Ağrı ve Iğdır kırsallarında olmak üzere Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğunlaştı. Ayrıca Karadeniz ve Akdeniz bölgesi kırsal alanlarında da terör örgütünün kış üstlenmesine yönelik operasyonlar yürütüldü. 

72 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bu operasyonlarda 72 terörist etkisiz hale getirilirken 135 sığınak/barınak/mağara da imha edildi. Operasyonlarda; 89 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 737 kilogram patlayıcı madde, 41 adet piyade tüfeği, 2 adet ağır makineli tüfek, 9 adet roket atar, 76 adet el bombası, 1 adet havan, 7 tabanca, 13 bin 372 adet mühimmat, bin 125 patlayıcı madde amaçlı tüp ve yaklaşık 4 ton yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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