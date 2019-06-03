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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.06.2019 - 09:20, Son Güncelleme:

Son dakika... Terör örgütüne peş peşe ağır darbeler

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Son dakika... Terör örgütüne peş peşe ağır darbeler

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında en az 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Operasyonu'nda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu. Diyarbakır'da da 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi. 

Son dakika... Terör örgütüne peş peşe ağır darbeler

PENÇE OPERASYONU'NDA BİR TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık ayrıca Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Operasyonu'nda bir teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu'' ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Terör örgütüne peş peşe ağır darbeler

DİYARBAKIR’DA 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada İçişleri Bakanlığı da, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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