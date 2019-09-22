Son dakika... Terör örgütüne peş peşe ağır darbe!
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Öte yandan Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda da 5 terörist etkisiz hale getirildi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
SİİRT’TE 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Pervari ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
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