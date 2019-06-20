Son dakika: DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi.
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
SOYLU: YİNE DEHLİZLER BULDULAR
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.
Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.
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