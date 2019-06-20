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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL(DHA)
20.06.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Son dakika: DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

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Son dakika: DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi.

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  • İstanbulda terör operasyonu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı
  • İstanbulda terör operasyonu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı
  • İstanbulda terör operasyonu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı
  • İstanbulda terör operasyonu: DHKP-C Türkiye sorumlusu yakalandı
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İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan Kamile Kayır'ın da arasında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği belirlenen Halkın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Kağıthane'de bir örgüt hücresine düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesi "gri" kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye Komitesi Sorumlusu olan "Derya" kod adlı Kamile Kayır ile avukatlar Ayşegül Çağatay, Nadide Özdemir, Görkem Ağdede, Ebru Timtik, Özkan Aslan ve hukuk bürosunda sekreter olan Gülser Sarıgül gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika: DHKP/Cnin sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

SOYLU:  YİNE DEHLİZLER BULDULAR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu." dedi.

Bakan Soylu Fatih'te düzenlenen programda esnafla bir araya geldi. Soylu bu sabah İstanbul'da düzenlenen operasyonda gri listede aranan bir DHKP/C'li teröristin yakalandığını söyledi. Soylu, "Bu sabaha karşı arkadaşlarımız DHKP/C'nin sözde hukuk bürosuna operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist bulundu. Orada saklanan. Yine arananlar bulundu. Dün Tunceli'de ondan önceki gün Şırnak'ta. Peki nasıl İstanbul rahat ediyor? Doğu ve Güneydoğu'da kurduğumuz hatla." diye konuştu.

DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu yakalandıTerör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında bir hukuk bürosuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında aranan teröristler listesinde “gri” kategoride yer alan ve örgütün sözde Türkiye sorumlusu olduğu ileri sürülen Kamile Kayır'ın da olduğu belirtildi.
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