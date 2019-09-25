Son dakika: Terör örgütünde teslim olma eğilimi arttı
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2016'dan bu yana 526 PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. Bin 397 aile ile görüşmeler ve ikna faaliyetleri devam ediyor. 2015 yılından bu yana örgüte katılan 4 bin 967 kişiden 2 bin 270'inin 18 yaş altında çocuklar olduğu tespit edildi. TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, terör örgütünde teslim olma eğiliminin arttığı belirtildi.
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