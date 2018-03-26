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    Son dakika: Terör örgütü PKK çekildi, Irak ordusu konuşlandı

    Hürriyet Haber
    26.03.2018 - 00:02 | Son Güncelleme:

    Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul "Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı" dedi.

    Irak ordusunun, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinde çekildiği bölgelere konuşlandığı bildirildi.

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti.

    EZİDİ BAHANESİ

    Resul, ordu güçlerinin dün PKK'nın Sincar'dan çekildiği bölgelere konuşlandığını söyledi.

    Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

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