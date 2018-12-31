Son dakika terör operasyonu! Bombacılar yakalandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İHA
31.12.2018 - 11:46, Son Güncelleme:

Son dakika terör operasyonu! Bombacılar yakalandı

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Kocaeli’de yılbaşı gecesi öncesinde Terörle Mücadele ekiplerince yapılan şafak baskınında terör örgütü DEAŞ’ın bomba ve patlayıcı düzenekleri sorumlusu olan şahıslarında aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi öncesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik şok baskın gerçekleştirdi. Körfez, Derince ve Gebze ilçelerinde şafak vakti yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü içerisinde bomba ve patlayıcı düzenek sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen Suriye uyruklu S.C., A.N.E.A. ve A.S. isimli şahıslar ile H.E. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale ise el konuştu. Şafak vakti yapılan baskında gözaltına alınan 4 şahıs, ifadelerinin alınması için Kocaeli Emniyetine götürüldü.

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