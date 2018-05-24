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    Son dakika.... Terör estiren genç kızlar gözaltında

    İHA
    24.05.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    Batman’da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kaydedip sosyal medya hesaplarından paylaştı. Emniyet ekipleri harekete geçerek 3 kızı gözaltına aldı.

    Batman’da arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak, bıçakla tehdit edip döven ve bunları kameraya çeken 3 genç kız gözaltına alındı.

    Batman'da 3 genç kız, arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak terör estirdi. Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

    EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

    Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yeri basılan İ.D.'ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

    GÖZALTINDALAR

    Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. Saldırgan kızların, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

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    Etiketler: gözaltı , kızlar , son dakika , gündem
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