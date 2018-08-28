Son dakika... Tepki çeken görüntüyle ilgili flaş gelişme
Çankırı’da minibüsün arkasına bağlanan kızla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında babası sürücü İdris K. gözaltına alındı. İdris K.'nin karakoldaki ifadesinde evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi yakınlarında, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasında bağlı birini görenler, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüsünü çekti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüyü izleyenler, minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
SÜRÜCÜ BABASIYMIŞ
Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarından kimliği ve adresi tespit edilen sürücü İdris K. gözaltına alındı. Araç arkasına iple bağlanan kişinin, İdris K'nin 13 yaşındaki çocuğu F.K. olduğu belirlendi.
İdris K.'nin karakoldaki ifadesinde ailesiyle Yaylakent beldesindeki kız kardeşini ziyarete gittiklerini ve Dodurga köyündeki evlerine dönerken, hoşuna gittiği gerekçesiyle kızını aracın arkasına bağladığını söylediği belirtildi.
Trafiği tehlikeye sokmaktan hakkında işlem yapılan İdris K.'nin daha sonra adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
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