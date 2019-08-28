Son dakika... TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var
İstanbul Sultangazi'deki zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Sultangazi girişi yakınlarında, üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Bölgede kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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