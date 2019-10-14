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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU (DHA)
Haber Giriş: 14.10.2019 - 15:05, Son Güncelleme:

Son dakika... TEM'de TIR yandı; yol 2 saat ulaşıma kapandı

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Bolu'da TEM otoyolu Köroğlu Park mevkiinde TIR yandı. Yanan TIR nedeniyle yolun Ankara yönü yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

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  • Bolu TEMde TIR yangını
  • Bolu TEMde TIR yangını
  • Bolu TEMde TIR yangını
  • Bolu TEMde TIR yangını
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Olay, saat 14.15 sıralarında TEM yolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Gebze’den Adana’ya elektronik malzeme ve ilaç taşıyan Uğur Yıldırım yönetimindeki 34 F 6303 plakalı TIR, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. TIR'ın çekici kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Yıldırım, aracı Ankara yönünde emniyet şeridine çekti.

Sürücünün inmesiyle birlikte TIR alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Yeniçağa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

YOL 2 SAAT KAPALI KALDI

Yangın nedeniyle TEM yolunun Ankara istikameti jandarma ve polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. TIR'da bulunan elektronik malzemelerin patlaması ihtimaline karşı otoyolun İstanbul yönü yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolun Ankara yönü, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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